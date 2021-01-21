Автомобиль слетел с трассы в Алтайском крае

Очевидцы в сообществе "Barnaul22" рассказали об аварии на заринской трассе в Алтайском крае. Иномарка вылетела с трассы.

По словам автора поста, автомобиль "Рено" угодил в кювет и перевернулся. У машины сильно промяло крышу. Водителей предупредили о том, что на дороге очень скользко.

В результате инцидента никто не пострадал. В комментариях под постом пользователи предположили, что обойтись без жертв удалось из-за плотного снежного покрова.

Ранее amic.ru писал о том, что 9 января в районе барнаульского поселка Землянуха водитель легкового авто на большой скорости съехал в кювет. Водитель "Жигулей" не справился с управлением.