Дежурные группы в детсадах Барнаула закрыли до конца года

Родители, чьи дети ходят в детсады Барнаула, работающие до 18:00, столкнулись с проблемой: Роспотребнадзор запретил работу дежурных групп. Это связано с пандемией коронавируса. При этом каждый шестой детсад Барнаула работает только до 18 часов.

Как рассказала "Вестям Алтай" жительница Барнаула Кристина Бахтина, раньше в садике собирали в одну группу детей, родители которых не могут забрать их до 18:00, и до 19 часов за воспитанниками присматривал дежурный педагог. Теперь же работу продленок запретили. Как поясняют в региональном Роспотребнадзоре, теперь из-за пандемии коронавируса детей из разных групп "смешивать" нельзя.

В комитете по образованию добавили, что сейчас с каждым родителем индивидуально решают вопрос – кто будет лишний час присматривать за ребенком. Это не обязательно должен быть воспитатель. Может и няня, и музыкальный работник, и психолог. При этом чтобы забирать ребенка позже, родителям нужно самим обратиться к заведующей детсадом и предоставить справку о рабочем графике.