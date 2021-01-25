Манжерок попал в десятку самых популярных направлений для летнего отдыха в России

Сервис бронирования жилья Tvil.ru рассказал, где россияне планируют отдохнуть этим летом. В опросе не участвовали одни из самых популярных в стране направлений – Крым и Краснодарский край.

В десятку лучших попали Санкт-Петербург, Петрозаводск, Осташков, Кисловодск, Новосибирск, Казань, Суздаль и Зеленоградск, а также курорты Банное в Башкирии и Манжерок в Горном Алтае.

По статистике сервиса, в среднем туристы планируют отдыхать от 2 до 12 дней и готовы потратить на бронирование домов от 1 до 10 тысяч рублей.

Для того чтобы провести четыре дня в Манжероке, отдыхающему понадобится около 10 тысяч рублей, говорится в исследовании.