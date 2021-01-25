Частный дом загорелся в пригороде Барнаула

Частный дом загорелся на улице Августовской в микрорайоне Авиатор в пригороде Барнаула. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Алтайскому краю, на момент прибытия пожарных стены и кровля строения уже полыхали открытым огнем. Жильцы самостоятельно покинули горящий дом.

На месте работают два звена газодымозащитной службы. Угрозу распространения пламени устранили, причина произошедшего пока неизвестна.

Как ранее сообщил amic.ru, 24 января двое человек погибли при пожаре в частном доме в Камне-на-Оби. Уточняется, что погибшие вели асоциальный образ жизни и были безработными. Причина произошедшего пока неизвестна.