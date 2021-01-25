Два пешехода пострадали в ДТП в Рубцовске за неделю

За прошедшую неделю в Рубцовске произошло 13 ДТП, в результате которых пострадали два человека. Сотрудники ГИБДД проводят проверки и устанавливают обстоятельства случившегося.

"22.01.2021 года около 14 часов 30 минут в 125 метрах восточнее дома № 62 по ул. Боровой в с. Топольном Угловского района Алтайского края, водитель 1989 г.р., управляя автомобилем BMW Х5, при движении по технологическому проезду, ведущему от с. Топольного к территории ООО "Грин-Форс", допустил наезд на пешехода 2004 г.р., который двигался по середине проезжей части в попутном направлении по ходу движения транспортного средства", – говорится в сообщении ведомства.

В результате аварии подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован.