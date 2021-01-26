Пропавшего мужчину вторую неделю ищут в Барнауле

34-летнего Игоря Середкина разыскивают в Барнауле. В последний раз его видели больше недели назад – 16 января.

С тех пор о местонахождении мужчины ничего неизвестно. Об этом сообщает региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".

Приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, русые короткие волосы, серые глаза. На момент исчезновения носил черную куртку с капюшоном, серые спортивные штаны, черные кроссовки и шапку.

Волонтеры просят всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, звонить по номерам 8-800-700-54-52 или 02 (112).