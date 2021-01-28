Шамана Габышева вновь положили в психиатрическую больницу

Самопровозглашенного шамана из Якутии Александра Габышева, который хотел "изгнать" президента России Владимира Путина, вновь положили в психиатрический диспансер на принудительное лечение. Об этом рассказали в Якутском республиканском ПНД.

"С конца июля, то есть с выписки до середины декабря, его состояние было стабильное, он принимал лекарства. Но в середине декабря он пришел и заявил, что больше ходить на прием не будет, что категорически отказывается лечиться, – рассказали психиатры. – Ему был назначен очередной прием в поликлинике в январе. В назначенное время он не явился в поликлинику".

В связи с невозможностью проведения осмотра и корректировки лечения без явки пациента, его принудительно доставили в медицинское учреждение. Так как он отказался сотрудничать с врачами, для этого прибегли к помощи полицейских. На момент публикации Габышев находится в диспансере под наблюдением специалистов.

Ранее amic.ru писал, что шаман Александр Габышев несколько раз отправлялся в Москву пешком, чтобы осуществить обряд "изгнания Путина". В сентябре 2019 года в отношении мужчины возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистским действиям.

Позже его признали невменяемым. 12 мая 2020-го Габышева госпитализировали в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. 22 июля его выписали из медучреждения.

В январе 2021-го шаман заявил, что в марте снова отправится в путь на белом коне со своими сторонниками. Маршрут будет проходить через Алтай.