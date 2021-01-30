Магнитную бурю ожидают в Алтайском крае 2 февраля

Магнитная буря ожидается в ночь с 1 на 2 февраля в Алтайском крае. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Судя по предоставленным графикам, начаться буря может около трех часов ночи. В этот момент планетарный индекс геомагнитной возмущенности достигнет четырех балов, что говорит о серьезной вероятности магнитной бури.

Чаще всего магнитные волны воздействуют на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями, утверждают специалисты. Во время магнитных бурь могут возникать головные боли, вероятны нарушения сна, обострение хронических заболеваний, упадок сил.

Особое внимание на свое здоровье в эти дни стоит обратить людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.