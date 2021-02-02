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Восемь домов, школа и бизнес-центр. Мэрия показала, каким будет новый квартал за ТЦ Metro

, ИА "Амител"
Когда квартал 2012 выставят на торги, пока неизвестно
Строительство в Барнауле / Фото: amic.ru

Строительство в Барнауле / Фото: amic.ru

Администрация Барнаула показала, какие дома и соцобъекты появятся в квартале 2012*. Его называют "самым последним" участком под комплексную застройку. Напомним, мэрия регулярно предупреждает девелоперов, что скоро им придется работать на застроенных территориях, так как земли на окраинах заканчиваются, но потом оказывается, что свободные участки в городе все-таки есть. 

Квартал с комфортом

Квартал 2012 обещали выставить на торги в декабре 2020 года, но пока представили лишь проект планировки и межевания. Документ должны принять в конце апреля, и только после этого земельный участок будет готов к аукциону.

Согласно проекту, в новом районе предполагается строительство восьми многоквартирных домов на 1744 квартиры. Четыре здания будут 14-этажными, один дом – 16 этажей и три ЖК – 18-этажными. По оценкам специалистов компании "Альфа-Проект", разработавших документ, квартал рассчитан на 3700 жителей. Количество парковочных мест для автомобилей, которое заложено в проекте, составляет 869.

Помимо жилых домов, в микрорайоне планируют построить детский сад на 220 мест, школу с бассейном на 520 учащихся, поликлинику, многоуровневый гараж, кафе, офисное здание. Во дворах ЖК предусмотрены площадки для игр детей, отдыха взрослых, спорта, а также зоны для выгула собак.

"Проектом предусмотрена относительная изоляция дворовых пространств от пешеходного и транспортного транзита. Планировочный центр квартала – территория, на которой размещены школа и детский сад, являющиеся основной зоной притяжения для жителей проектируемого квартала. С северной стороны участка предлагается разместить отдельно стоящие объекты общественного назначения", – отмечают авторы проекта.

Квартал 2012 будет обеспечен общественным транспортом: в нем запроектирована конечная троллейбусов с диспетчерской. Это значит, что один из маршрутов планируют пустить по новым микрорайонам. Пока вся территория в границах Павловского тракта, Северо-Власихинского проезда и ул. Попова лишена троллейбусного сообщения: здесь ходят лишь маршрутные такси, но и их не хватает, о чем жители регулярно жалуются.

Строительство инженерных сетей (вода, электроэнергия и теплоснабжение) предусмотрено за счет федеральных средств по программе ускоренного развития региона. Возвести сети должны до 2023 года.

Да будет битва

Квартал 2012 планировали выставить на продажу еще в 2018 году. Однако затем мэрия решила отдать под застройку более перспективные участки. Так, летом 2018 года в Барнауле продали квартал 2038, в январе 2019 года – квартал 2037, а в июле 2020-го – 2036. По мнению застройщиков, именно из-за этих земель о существовании участка за ТЦ Metro на некоторое время забыли.

Девелоперы предполагают, что за квартал 2012 развернется битва, как это было с 2036 (который находится неподалеку от 2012). Тогда на торгах "схлестнулись" "Союз", "Алгоритм", "Жилищная инициатива" и "Строительный камень", а цена участка выросла с 200 млн до 548 млн, которые предложил "Союз".

Почему участок опять "самый последний"?

И застройщики, и мэрия называют квартал 2012 самым последним крупным участком под комплексную застройку. После его продажи компаниям придется либо работать на уже застроенных территориях (в частном секторе и в аварийных кварталах), либо ждать, пока город подготовит для застройки следующий участок. Им может стать огромная территория, расположенная на пересечении ул. Просторной и Павловского тракта. Ее площадь – 800 га.

Однако пока участок находится в федеральном владении. Сейчас региональный Минстрой ведет работы по переводу его в краевую (или городскую) собственность. В этом квартале, по предварительным оценкам, можно возвести более 300 многоквартирных домов. Глава Минстроя Алтайского края Иван Гилев на конференции 27 января сообщил, что эта территория – одна из самых перспективных до 2030 года.

"Этот участок нужно обеспечить инфраструктурой и тогда отдавать под перспективное жилищное строительство. До 2024 года мы просматриваем возможности для выполнения всех наших планов без этих участков. Это задел на будущее, на работу до 2030 года. Но заниматься этим нужно уже сейчас", – говорит Иван Гилев.

Справка
*Квартал 2012 расположен напротив ТРЦ "Арена" и ограничен Павловским трактом, улицей Власихинской, проспектом Энергетиков, проездом Северным Власихинским. Его площадь – 14 га. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.02.2021 07:33
гость

оттуда самолетом в центр?

2.02.2021 07:41
- гость -

а на кой в центр? я там бываю проездом пару раз в год когда в горный на отдых

2.02.2021 08:21
Злая гостья

Только про школу, как обычно, забудут на этапе строительства.

2.02.2021 08:55
- гость -

2.02.2021 07:41

- гость -

___
Челики в каждодневной пробке от теплиц на павлике и до по. Октября так же думали.

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