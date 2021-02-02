Барнаульца, который находился в федеральном розыске, задержали за курение в самолете

В линейное отделение полиции в аэропорту Горно-Алтайска поступило сообщение о том, что на борту из Москвы находится нарушитель, который закурил в самолете. Оказалось, что это не единственное правонарушение, которое числилось за мужчиной.

59-летнего мужчину задержали и составили в отношении него протокол об административном правонарушении. В ходе проверки выяснилось, что задержанный находится в федеральном розыске.

"В отношении гражданина возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений)", — рассказали в МВД.

Ранее amic.ru писал о том, что неоднократно судимого барнаульца обвиняют в убийстве знакомого из ревности и причинении вреда здоровью собственной престарелой матери. В мае 2020 года 57-летний житель города распивал напитки вместе со своей матерью у себя дома. Во время застолья мужчина поссорился с женщиной и, выхватив у нее костыль, нанес множественные удары по голове и туловищу, причинив средней тяжести вред здоровью.