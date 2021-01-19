Барнаульский рецидивист избил мать костылем, а после из ревности убил знакомого

Неоднократно судимого барнаульца обвиняют в убийстве знакомого из ревности и причинении вреда здоровью собственной престарелой матери.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в мае 2020 года 57-летний житель города распивал напитки вместе со своей матерью у себя дома. Во время застолья мужчина поссорился с женщиной и, выхватив у нее костыль, нанес множественные удары по голове и туловищу, причинив средней тяжести вред здоровью.

Через некоторое время барнаулец распивал спиртное уже в компании своей сожительницы и знакомого. В ходе застолья мужчины поссорились на почве ревности, и когда гость уснул, горожанин взял нож и дважды ударил оппонента. От полученных ран 58-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе следствия мужчина частично признал свою вину. Следствие собрало достаточные доказательство и передало уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") передано в суд.