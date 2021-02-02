В России свободны больше трети коек для пациентов с коронавирусом

Более трети коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день свободны, пишет ТАСС. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день свободно 33,6% специализированного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Освобождающиеся коечные мощности должны незамедлительно возвращаться в нормальный режим работы — для оказания плановой медицинской помощи по основному профилю. Это важно для обеспечения доступности медицинской помощи", — сказал министр и отметил, что койки не должны находиться в режиме ожидания.

Ранее amic.ru писал о том, что количество свободных коек в медучреждениях, которые готовы принять больных коронавирусом в Алтайском крае, за две недели увеличилось с 803 до 913.