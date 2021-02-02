Российский школьник облил одноклассницу антисептиком и поджег

В Самаре 12-летний школьник облил одноклассницу химической жидкостью и поджег. Об этом сообщает портал Pro gorod Samara.

По данным местных СМИ, мальчик не сделал домашнее задание по английскому языку и его вызвали к доске. Он хотел подсмотреть в учебник одноклассницы, но девочка закрыла книгу.

Подросток дождался ее после школы, облил антисептиком и поджег. Подруги девочки помогли быстро потушить огонь, а ее мама рассказала, что самочувствие ребенка нормальное, но она боится находиться одна.

Отмечается, что родители пострадавшей подали заявление в полицию. Надзорные органы проведут проверку в школе.

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