ГИБДД Барнаула предупреждает водителей о непогоде

Сотрудники ГИБДД обратились к жителям Барнаула с просьбой соблюдать ПДД во время непогоды. Неблагоприятные условия метеорологи прогнозируют во второй половине дня 3 февраля и сутки 4 февраля.

"Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными при проезде пешеходных переходов, заранее снижать скорость, не объезжать транспорт, остановившийся перед пешеходным переходом, учитывать особенности управления транспортным средством в условиях гололеда и обильного снегопада", – подчеркнули в ведомстве.

Водителям советуют соблюдать дистанцию, избегать резких маневров, выполнять требования знаков и сотрудников ДПС.

Напомним, 3 и 4 февраля в Барнауле ожидается мокрый снег и метель. На дорогах при этом будет очень скользко. Существует угроза снежных заносов. Скорость ветра при порывах может достигать 23 м/с.