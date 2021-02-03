Барнаул сковали многокилометровые пробки

Огромные пробки растянулись в Барнауле 3 февраля. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации, по данным на 18:18, на 8 баллов из 10 возможных (многокилометровые пробки).

Затор в движении соответствует среднестатистическим показателям в этот временной отрезок по средам.

В числе наиболее загруженных – проспекты Ленина, Красноармейский и Строителей, а также улицы Малахова, Попова, Челюскинцев, и Советской Армии, шоссе Ленточный бор и Павловский тракт.

Осложнили движение несколько ДТП. Особенно сильные неприятности водителям доставила авария на Павловском тракте неподалеку от перекрестка с улицей Фурманова.