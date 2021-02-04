Без птиц и новостроек. В Барнауле недовольны расширением охранной зоны аэропорта

Жители окрестных районов барнаульского аэропорта обеспокоены расширением Росавиацией охранной зоны объекта – из-за изменений многие обнаружили ограничения прав на собственные участки. Теперь на части территорий нельзя возводить строения и размещать некоторые типы объектов.

Как сообщают "Вести Алтай", в конце 2020 года Росавиация утвердила границы охранной зоны вокруг аэропорта Барнаула. Там выделили семь подзон, из которых три имеют наиболее жесткие ограничения. В их число попал и поселок Новомихайловка, где теперь нельзя размещать что-либо, не имеющее отношение к авиации.

Кроме того, в охранной зоне находятся две трети Барнаула, а также Павловск, Калманка и Новоалтайск, а на некоторых участках "запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и скоплению птиц" – такая территория оказалась прямо в черте города, в садоводствах за Южным Власихинским проездом.

Как уточнила замруководителя управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Бандурова, об изъятии объектов речи не идет, однако возникшие ограничения придется указывать в договоре об отчуждении.

Изменения взволновали и алтайский Минстрой – 800 га земли от улицы Просторной в сторону аэропорта считались перспективными под многоэтажную застройку, однако тоже попали в охранную зону. Как отметил глава ведомства Иван Гилев, это не позволяет выдать разрешения на строительство, тем более с привлечением денег дольщиков. Сейчас министерство ведет переговоры с Росавиацией.