Без птиц и новостроек. В Барнауле недовольны расширением охранной зоны аэропорта

Жители окрестных районов барнаульского аэропорта обеспокоены расширением Росавиацией охранной зоны объекта – из-за изменений многие обнаружили ограничения прав на собственные участки. Теперь на части территорий нельзя возводить строения и размещать некоторые типы объектов.
Как сообщают "Вести Алтай", в конце 2020 года Росавиация утвердила границы охранной зоны вокруг аэропорта Барнаула. Там выделили семь подзон, из которых три имеют наиболее жесткие ограничения. В их число попал и поселок Новомихайловка, где теперь нельзя размещать что-либо, не имеющее отношение к авиации.
Кроме того, в охранной зоне находятся две трети Барнаула, а также Павловск, Калманка и Новоалтайск, а на некоторых участках "запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и скоплению птиц" – такая территория оказалась прямо в черте города, в садоводствах за Южным Власихинским проездом.
Как уточнила замруководителя управления Росреестра по Алтайскому краю Елена Бандурова, об изъятии объектов речи не идет, однако возникшие ограничения придется указывать в договоре об отчуждении.
Изменения взволновали и алтайский Минстрой – 800 га земли от улицы Просторной в сторону аэропорта считались перспективными под многоэтажную застройку, однако тоже попали в охранную зону. Как отметил глава ведомства Иван Гилев, это не позволяет выдать разрешения на строительство, тем более с привлечением денег дольщиков. Сейчас министерство ведет переговоры с Росавиацией.
Комментарии
Росавиация утвердила границы охранной зоны вокруг аэропорта Барнаула.
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Вот так вот чинуши могут превратить собственность граждан в ничего.
Все, сносить к чертям аэропорт. и 49 км полей под застройку мона!?
Застраивайте правый берег Оби, или жаба зеленая давит на все отверстия?
Один раз проложить коммуникации и их развивать на правом берегу, не уж то дороже чем тянуть новые с сторону Павловска?
а также Павловск, Калманка и Новоалтайск
Не многовато для авиации?
Такой аэропорт из-за которого будет страдать огромная часть людей городу не нужен. Запретить его к чертям! Тем более он сейчас частный.
Как бывший пилот скажу что аэропорт Барнаул самый безопасный.
Опять людьми прикрылись. Ну есть же нормы охранные. Не с неба взялись. И по бальности землетрясений и по зонированию от Аэропорта. Но проект освоения территории от ул. Просторной в сторону аэропорта уже давно в администрации оформили (землю под застройку). А там деньги деньги деньги. И сейчас будут из всех утюгов и чайников кричать как они, чиновники за Новомихайловку беспокоятся. Три тьфу.
А давайте перед взлетно посадочной полосой 25 этажки строить! Зато экономия! Зато плотная застройка. И квартиры нарежут по 18 кв. м. с одним окном по 2 млн. руб. каждая! Ага за людей, за народ.