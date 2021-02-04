Четверг, 4 Февраль, 13:38

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,08
€ 91,56
4°


3901204 +0
Обь
-8см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Гибель Александра НазарчукаДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

Не нажми на тормоза: как транспорт в Барнауле месяц живет без кондукторов

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Транспорт города засосала опасная денежная "трясина" и работа его – вечная игра
Фото: сообщество 'Барнаульский электротранспорт'

Фото: сообщество "Барнаульский электротранспорт"

Более 30 тысяч пассажиров в Барнауле в январе 2021 года воспользовались трамваями, которые работают без кондукторов. Из-за колоссальных убытков, связанных с пандемией коронавируса, МУП "Горэлектротранс" вынуждено экономить на персонале. К тому же работать за низкую зарплату кондуктором желающих не так много. Рассказываем, как пассажирский транспорт справляется без них.

Как работают трамваи без кондукторов?

Такие трамваи для информирования пассажиров оборудованы специальными табличками: "Вагон работает без кондуктора". Войти и выйти можно только в передние двери. Оплата производится при выходе из трамвая у водителя. Как пояснили в Горэлектротрансе, отсутствие кондукторов никак не отразилось на работе предприятия. Вечером вагоны полупустые и водитель успевает обслужить всех клиентов, не сбившись с графика. За первый месяц года такие "бескондукторные" трамваи перевезли около 30 тысяч человек. Из них 1124 студента, 1063 школьника и более восьми тысяч льготников и пенсионеров.

А почему в Барнауле не хватает кондукторов?

Перестроить работу предприятие решило не от хорошей жизни. Сейчас МУП "Горэлектротранс" не хватает около 44% от штата кондукторов. Это около 80 человек. В последние несколько месяцев много сотрудников уволилось: в основном люди старшего поколения. Кроме того, кто-то находится в отпуске, кто-то на больничном.

"Мы стараемся своими силами находить выходы из сложившейся ситуации, чтобы сохранять необходимый выпуск подвижного состава на линии, выдерживать интервалы движения и перевозить наших пассажиров. К сожалению, пока положение не стабилизируется придется продолжать трудиться в таком режиме. Просим граждан с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам в связи с увеличением времени при оплате проезда", – сообщил директор МУП "Горэлектротранс" Николай Петряшин.

Он также подчеркнул, что предприятие работает в штатном режиме, основной коллектив работников сохранен.

В интервью amic.ru, вышедшем в конце прошлого года, Николай Петряшин рассказал, что пассажиропоток в общественном транспорте в Барнауле за последние полгода – на фоне пандемии коронавируса – рухнул на 30-35%. Перевозчики чуть ли не умоляют администрацию краевой столицы поднять тариф сразу на 3 рубля, чтобы хоть как-то компенсировать убытки. Однако глава города Вячеслав Франк отложил вопрос до лучших времен.

Средняя заработная плата кондукторов сегодня в Барнауле около 25 тысяч рублей. Люди отказываются проводить весь день на ногах, выдавая билеты, за такие небольшие деньги. Вопрос с заработной платой могло бы решить индексация тарифа. Так, Петряшин в интервью отмечал, чтобы удержать коллектив пришлось влезть кредит 180 миллионов рублей. Ситуация на предприятии, по его словам, очень тяжелая и существует вероятность, что придется сокращать маршруты.

В других регионах страны тоже приходится отказываться от кондукторов?

Барнаул – не исключение. Так из-за нехватки кадров с декабря 2020-го в Екатеринбурге запустили трамваи и автобусы без кондукторов. Такая же история происходит в Хабаровске, Кургане, Владимире и других городах страны. Как поясняют перевозчики, отсутствие кондукторов никак не отразилось на работе транспорта.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

4.02.2021 13:10
- гость -

Просим граждан с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам в связи с увеличением времени при оплате проезда
----------

Как это знакомо

4.02.2021 13:12
- гость -

А у водителей трамваев хорошая зарплата? К какому году в Барнауле появятся трамваи в которых пассажиры будут сами вынуждены управлять?

4.02.2021 13:17
- гость -

Они себе в ногу стреляют. Думают, что сэкономленные деньги смогут себе в карман положить, но получится так, что "безкондукторные" трамваи станут ходить медленнее, что в свою очередь приведёт к падению пассажиропотока и банкротству.

4.02.2021 13:21
АБОРИГЕН

Не тариф надо поднимать а компенсировать разницу из федерального бюджета. Мы уже оплатили всё это через свои налоги, за каким чёртом вы по третьему кругу пытаетесь людям в карман залезть?!
Денег не хватает? Сокращайте армию дармоедов в своих многочисленных министерствах и инспекциях.

4.02.2021 13:26
- гость -

А ещё очень странная работа "логистов" трамвайного депо. Почему по двойке ходят большие вагоны и часто, а семёрки постоянно маленькие вагоны и ходят через раз. Буквально сегодня утром не пошёл один вагон по семерке (езжу каждый рабочий день в одно и тоже время), а следующий вагон был маленький, в котором кондуктор не могла ходить, а передавать банковские карты для оплаты проезда не все готовы. Вот отсюда и часть убытков.

4.02.2021 13:27
- гость -

существует вероятность, что придется сокращать маршруты.
--------------

Один хитрый депутат из всем известной партии как-то решил сократить автобусы на маршруте 10. Решил, что наполняемость автобусов станет выше, как и наполняемость его кармана. В результате люди не стали ждать по пол часа автобус и они стали ходить пустые. Петряшин тоже по этому пути решил пойти думая что власти оплатят ему все издержки?

4.02.2021 13:27
- гость -

Программа "Повышение производительности труда и поддержка занятости" в действии )))

4.02.2021 13:31
- гость -

надеюсь вагоновожатому доплачивают не 100% ставку кондуктора, должна-же быть и экономия фонда заработной платы )))

4.02.2021 13:36
- гость -

Сейчас МУП "Горэлектротранс" не хватает около 44% от штата кондукторов. Это около 80 человек. В последние несколько месяцев много сотрудников уволилось

а нет ли в этом связи с введением штрафов кондукторам за антимасочников?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
13:27
Источник: силовики задержали экс-главу Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова 4
13:17
"Болельщики – это опция". Как спорт в Алтайском крае возрождается после пандемии 0
13:05
Не нажми на тормоза: как транспорт в Барнауле месяц живет без кондукторов 9
12:53
Бийские ученые разрабатывают прибор для сбора лунного грунта 2
12:42
Уникальный шанс. Под гаражную амнистию попадут 3,5 млн россиян 4
12:30
Первый канал рассказал об очередях на вакцинацию от коронавируса в Барнауле 7
12:16
Без птиц и новостроек. В Барнауле недовольны расширением охранной зоны аэропорта 6
12:03
Еще 43 случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
11:54
Скажи пароль и проходи. ОМОН отпустил задержанного после загадочных кодовых слов 8
11:44
National Geographic включил фото алтайского озера в десятку лучших в России 0
11:31
39 классов в школах и 36 групп в детсадах Алтайского края закрыты на карантин из-за ОРВИ 1
11:17
Закусочная с русским духом. Где в Барнауле готовят домашние супы, салаты и жаркое 1
11:06
Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ 11
10:55
Число умерших пациентов с ковидом в Алтайском крае превысило две тысячи 4
10:53
Две трассы остаются закрытыми в Алтайском крае 0
10:41
Геолокация телефона в России может перестать быть тайной 22
10:29
В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП в Новоалтайске 3
10:15
Лев Лещенко высказался о творчестве современных певцов 30
09:58
Лауреат Нобелевской премии восхитился данными об эффективности "Спутник V" 24
09:47
Барнаульского риелтора осудят за мошенничество с жильем для сирот и инвалидов 3
09:35
Синоптики рассказали, каким будет февраль в Алтайском крае 0
09:20
Диетолог развеял популярный миф о вреде еды перед сном 10
09:07
Девочку сбили на пешеходном переходе возле школы в Барнауле 33
08:55
На Сахалине самолет совершил экстренную посадку из-за задымления 2
08:44
Ученый назвал три причины невосприимчивости к коронавирусу 0
08:28
"Для нас это абсурд": алтайские врачи об отмене обязательного третьего УЗИ для беременных 15
08:15
Попробуй, брякни. Можно ли ругаться матом в интернете и как за это могут наказать? 23
08:02
Лариса Гузеева назвала свою главную ошибку в жизни 7
07:49
Когда скупой платит дважды, а энерговор в 30 раз больше: БГЭС объясняет изменения в законе 10
07:35
Крупный пожар потушили в алтайском селе 0
07:20
Новая дорога соединит республики Алтай и Тыва 2
07:05
Жуткое ДТП произошло на выезде из Новоалтайска 0
06:47
Глава Барнаула распорядился снести дом на проспекте Ленина 14
06:32
Пять причин улыбнуться в День хорошего настроения 1
06:18
Какого числа Прощеное воскресенье в 2021 году и зачем просить прощения в этот день 0
06:01
Снегопады, метели и до +5. О погоде в Алтайском крае 4 февраля 0
23:56
Такой день. Прощание с Александром Назарчуком и перекрытие алтайских дорог 0
23:41
Житель Заринска пришел утеплять подпол бывшей сожительнице и зарезал ее 3
23:22
В Роспотребнадзоре спрогнозировали ситуацию с COVID-19 на лето 2
22:58
Три трассы перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды 0
22:36
В Госдуме назвали СССР "царством счастливой нищеты" 43
22:14
Краевой суд признал незаконным увольнение мэра Славгорода 3
21:59
В Алтайском крае осудят мужчину, который наставил пистолет на полицейского 13
21:38
Министр регионального развития Республики Алтай уходит в отставку 0
21:21
Полноценное Евровидение снова не состоится 1
20:59
Водителям Алтайского края советуют отказаться от дальних поездок 0
20:20
Житель Алтайского края получил 10 лет колонии за убийство и хранение марихуаны 0
20:00
Депутат АКЗС объяснил слова об избирателях, забывающих благодарить "Единую Россию" 18
19:35
Более 120 спецмашин будут ночью убирать снег в Барнауле 0
19:10
Дольщикам долгостроя в Новоалтайске возместят убытки 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.