Не нажми на тормоза: как транспорт в Барнауле месяц живет без кондукторов

Более 30 тысяч пассажиров в Барнауле в январе 2021 года воспользовались трамваями, которые работают без кондукторов. Из-за колоссальных убытков, связанных с пандемией коронавируса, МУП "Горэлектротранс" вынуждено экономить на персонале. К тому же работать за низкую зарплату кондуктором желающих не так много. Рассказываем, как пассажирский транспорт справляется без них.

Как работают трамваи без кондукторов?

Такие трамваи для информирования пассажиров оборудованы специальными табличками: "Вагон работает без кондуктора". Войти и выйти можно только в передние двери. Оплата производится при выходе из трамвая у водителя. Как пояснили в Горэлектротрансе, отсутствие кондукторов никак не отразилось на работе предприятия. Вечером вагоны полупустые и водитель успевает обслужить всех клиентов, не сбившись с графика. За первый месяц года такие "бескондукторные" трамваи перевезли около 30 тысяч человек. Из них 1124 студента, 1063 школьника и более восьми тысяч льготников и пенсионеров.

А почему в Барнауле не хватает кондукторов?

Перестроить работу предприятие решило не от хорошей жизни. Сейчас МУП "Горэлектротранс" не хватает около 44% от штата кондукторов. Это около 80 человек. В последние несколько месяцев много сотрудников уволилось: в основном люди старшего поколения. Кроме того, кто-то находится в отпуске, кто-то на больничном.

"Мы стараемся своими силами находить выходы из сложившейся ситуации, чтобы сохранять необходимый выпуск подвижного состава на линии, выдерживать интервалы движения и перевозить наших пассажиров. К сожалению, пока положение не стабилизируется придется продолжать трудиться в таком режиме. Просим граждан с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам в связи с увеличением времени при оплате проезда", – сообщил директор МУП "Горэлектротранс" Николай Петряшин.

Он также подчеркнул, что предприятие работает в штатном режиме, основной коллектив работников сохранен.

В интервью amic.ru, вышедшем в конце прошлого года, Николай Петряшин рассказал, что пассажиропоток в общественном транспорте в Барнауле за последние полгода – на фоне пандемии коронавируса – рухнул на 30-35%. Перевозчики чуть ли не умоляют администрацию краевой столицы поднять тариф сразу на 3 рубля, чтобы хоть как-то компенсировать убытки. Однако глава города Вячеслав Франк отложил вопрос до лучших времен.

Средняя заработная плата кондукторов сегодня в Барнауле около 25 тысяч рублей. Люди отказываются проводить весь день на ногах, выдавая билеты, за такие небольшие деньги. Вопрос с заработной платой могло бы решить индексация тарифа. Так, Петряшин в интервью отмечал, чтобы удержать коллектив пришлось влезть кредит 180 миллионов рублей. Ситуация на предприятии, по его словам, очень тяжелая и существует вероятность, что придется сокращать маршруты.

В других регионах страны тоже приходится отказываться от кондукторов?

Барнаул – не исключение. Так из-за нехватки кадров с декабря 2020-го в Екатеринбурге запустили трамваи и автобусы без кондукторов. Такая же история происходит в Хабаровске, Кургане, Владимире и других городах страны. Как поясняют перевозчики, отсутствие кондукторов никак не отразилось на работе транспорта.