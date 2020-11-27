Трамвай желаний. Почему в Барнауле погибает электротранспорт и как его спасти

Пассажиропоток в общественном транспорте в Барнауле за последние полгода – на фоне пандемии коронавируса – рухнул на 30-35%. Перевозчики чуть ли не умоляют администрацию краевой столицы поднять тариф сразу на 3 рубля, чтобы хоть как-то компенсировать убытки. Причем повысить стоимость проезда просят не только частные транспортники, но и муниципальное предприятие "Горэлектротранс", финансируемое администрацией Барнаула. Координационный совет по ценообразованию еще в октябре одобрил просьбу перевозчиков. Однако глава города Вячеслав Франк отложил вопрос о повышении проезда до 2021 года. О том, как выживают предприятия, почему невозможно купить новые трамваи, стоимостью 35 миллионов, без помощи государства – amic.ru поговорил с директором МУП "Горэлектротранс" Николаем Петряшиным. А еще он рассказал, что за "списанные" трамваи "подарил" Барнаулу мэр Москвы Сергей Собянин и почему кондукторы вынуждены работать в две смены.

"Стараемся не падать духом"

– Частные перевозчики жалуются, что из-за вируса пассажиропоток упал в этом году. А как пандемия отразилась на вашем предприятии?

– Весной мы потеряли около 48% пассажиров. Конечно, это отразилось на наших доходах. Пришлось принимать антикризисные меры: приостановили деятельность отдельных служб и подразделений, отправили людей в вынужденный простой. Таким сотрудникам платили только МРОТ. В августе – сентябре ситуация стала улучшаться, пассажиропоток хоть и не полностью восстановился, но увеличился. Но с октября мы каждый день начали терять около 1% от привычного пассажиропотока. Для сравнения: обычно в день мы перевозили около 140 тысяч пассажиров. Сейчас – 110 тысяч. Потери около 20%.

– Кто эти 30 тысяч человек, которых вы "потеряли"? Студенты или пенсионеры?

– В основном именно пенсионеры, которые сейчас сидят дома и стараются меньше передвигаться по городу. Студенты и школьники не пользовались транспортом именно весной, когда всех отправили на удаленный режим учебы.

– В июне предприятие взяло "президентский" кредит под 2% на сумму 184 миллиона рублей, чтобы хоть как-то выжить. Куда ушли эти средства?

– Нам нужно было платить сотрудникам заработную плату. Основное условие, под которое нам дали деньги, – численность работников нашего предприятия не должна сократиться более чем на 10%. Нам удается сохранять коллектив, ни одного человека мы не уволили. Надеюсь, что так будет и в будущем. Кредитные деньги мы уже полностью потратили на выплаты заработной платы и на отчисления в фонды. Несмотря на трудности, мы стараемся не падать духом и ищем новые пути для выходов из сложных ситуаций. Люди видят принимаемые нами меры. Мы держимся на плаву только за счет нашего коллектива.

– И как будете возвращать эти 184 миллиона? Насколько понимаю, вы надеялись, что тариф с ноября повысят и будут деньги на выплату кредита.

– Решение о повышении пока не принято. Мы надеемся, что рано или поздно это произойдет. Пока же мы ввели на предприятии режим экономии.

– А как же ремонт трамваев?

– Пришлось сократить закупки запасных частей для ремонта техники. Несмотря на трудности, капитально-восстановительный ремонт (КВР) трамваев идет по плану, хотя и в меньшем объеме. Опыт прошлого года показал, что вагоны, которые мы восстановили, практически не сходили с линии и продолжали работать даже в сильнейшие снегопады. На ближайшие несколько лет у нас запланирован ремонт пяти трамваев ежегодно. Пандемия приостановила проведение КВР, но сегодня мы стараемся вернуться к плановым показателям.

– При новом тарифе вы планировали еще повысить зарплаты сотрудникам.

– Мы уже повысили с октября зарплату кондукторам и водителям на 7,7%. Возместить дополнительные расходы мы планировали в том числе и за счет тарифа (сейчас средняя зарплата кондукторов – 24 тысячи, а водителей – 28 тысяч, – прим. ред.).

– Почему, как вам кажется, в мэрии не готовы сейчас повышать тариф?

– Тяжелая экономическая ситуация в стране и в Барнауле, которая сложилась в связи с пандемией коронавирусной инфекции, отразилась на всех сферах общества, доходы населения упали. Трудно всем, не только нашему предприятию, поэтому мы с пониманием относимся к переносу повышения.

"Дефицит бюджета может составить 160 миллионов"

– Вы муниципальное предприятие. Как будете выходить из кризиса? Во многих городах Сибири (Омске, Новокузнецке, Кемерове) обновление электротранспорта ведется. В том числе за средства муниципалитетов. А у нас по-прежнему нет денег.

– Бюджет перечисленных вами городов позволяет поддерживать программы по приобретению и обновлению городского транспорта. Туда поступают в том числе и федеральные средства. Причем не маленькие. Все расходы любых бюджетов осуществляются по определенным статьям. Мы работаем с администрацией Барнаула по контракту. Власти оплачивают нам выпадающие доходы, но основные средства для жизнедеятельности предприятия мы зарабатываем сами. К сожалению, на приобретение новой техники этих денег не хватает. Приведу пример: новый трамвай стоит около 37-38 миллионов. Троллейбус – от 15 миллионов и выше, для того чтобы поменять подвижной состав, износ которого составляет 98%, нужны миллиарды рублей. Для этого необходима специальная программа даже не на краевом, а, скорее, на федеральном уровне. Если начать закупать по несколько единиц техники ежегодно и делать это систематически, то ситуация изменится. При этом нужно понимать, что без капитально-восстановительных работ не обойтись. Многим трамвайным вагонам 35 и более лет, а каждый капитальный ремонт продлевает их жизнь еще на 15 лет. А также экономит десятки миллионов рублей в сравнении с приобретением нового трамвая. Мы стараемся не унывать. Работаем с городскими и краевыми властями по улучшению ситуации.

– Когда в последний раз вы обновляли парк?

– В 2013-м году по краевой программе были приобретены два новых трамвая.

– Помню. Это те самые трамваи, которые городу "подарил" Александр Карлин перед выборами губернатора за краевые средства. Почему тогда хоть как-то обновляли подвижной состав, а сейчас – нет?

– Экономическая ситуация в стране и крае была значительно лучше. В то время действовала краевая программа, по которой половину денежных средств на покупку трамвая выделяли краевые власти, а другую половину – городские. Барнаул не попал в этом году в федеральную программу по обновлению городского пассажирского транспорта в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", но в Минтрансе подали заявку на 2021 год. Мы очень рассчитываем, что со второй попытки попадем в данную программу.

– Если попадем, то городу дадут денег. Хватит ли их, чтобы решить все проблемы предприятия?

– Судя по опыту других городов страны, удастся обновить около 25-30% всего подвижного состава. И это прекрасные цифры. Сейчас у нас 226 трамваев и 60 троллейбусов.

– Скажите, при каком тарифе вы сможете обновлять парк без помощи государства?

– Мы считали, чтобы покупать несколько трамваев и троллейбусов в год, тариф должен быть не менее 33 рублей. Но это данные до пандемии, когда пассажиропоток был стабильным. Сейчас эта сумма будет чуть больше. Мы просили власти города повысить тариф в этом году только до 26 рублей, чтобы выйти в ноль и не нести убытки. Скажу, что при нынешней ситуации дефицит бюджета предприятия в 2021 году может составить 160 миллионов рублей (а мэрия города компенсирует только 63 миллиона, – прим. ред.). У городских властей есть понимание проблемы, будем стараться решать ее совместно.

– Вы думаете, что новые трамваи вернут пассажиров?

– Конечно! Даже позволят привлечь новых. Когда приходит зима, пассажиры обычно жалуются на холод в вагонах. Мы понимаем, что наши трамваи старые, поэтому несколько лет назад старались все вагоны укомплектовать дополнительными салонными печами. Стало теплее, но полностью решить эту проблему не удалось. Новые вагоны быстрее нагоняют и удерживают тепло, людям было бы комфортно передвигаться в таком транспорте.

– Итак, покупать новые вагоны вы не можете. А как дорого тогда ремонтировать старые?

– Чешские вагоны Tatra, которые ездят в Барнауле, по моему мнению, одни из лучших в истории. Они не только качественно отработали свои эксплуатационные сроки, на их базе можно производить полный капитальный ремонт. КВР одного трамвая обходится нам около 6 миллионов рублей. Мы не только ремонтируем салон, меняем сиденья, но и ставим в вагон новое оборудование: реостат (основной узел) на электрический привод. Это позволяет экономить 40% электроэнергии.

– В Барнаул в 2021 году придут пять трамваев из столицы страны. Как говорят в провинции: "Есть шанс похорошеть при Сергее Собянине".

– Губернатор Алтайского края Виктор Томенко договорился с мэром Москвы о поставке 10 трамваев региону. Пять – нам, пять – Бийску. Мы рады такой возможности. Пусть изменения будут небольшими, но если они будут постоянными, то это со временем изменит картину в целом.

– При нынешней ситуации о расширении трамвайной сети можно даже не мечтать? Индустриальный район, где строят целыми кварталами, задыхается в пробках. Трамваи могли бы просто решить эту проблему. Несколько лет назад вы даже анонсировали, что хотите до аэропорта пустить троллейбусы. Было бы как в Европе.

– Это очень дорого. Речь идет даже не о миллионных вложениях. Само предприятие "Горэлектротранс" воплотить эти смелые идеи не сможет. Мы видим огромную перспективу в освоении новых районов Барнаула. Там десятки тысяч новых пассажиров. Тот же район Взлетная – Ускова. Там существует проблема пробок. Трамвай – одно из решений. Но такие смелые масштабные проекты могут реализоваться только при федеральном финансировании.

"Зарплата не дотягивает до желаемого уровня"

– Городским перевозчикам не хватает кадров. Водители уезжают в Новосибирск, где зарплата в два-три раза больше. Как вы боретесь с этой проблемой?

– В период пандемии обострилась ситуация с кондукторами. У нас они в основном пожилого возраста. Люди боятся работать. Некоторые просто уволились. Сегодня нам не хватает 70 кондукторов. Поэтому приходится работать в две смены. Надеемся, что скоро этот сложный период будет преодолен. В принципе в нашем коллективе, даже несмотря на небольшой уровень заработной платы, люди держатся.

– Тарифы не повысили, пассажиропоток обвалился, работать приходится без выходных из-за дефицита кадров. Какое психологическое состояние в коллективе, если не секрет?

– Нашему предприятию 72 года. Были разные периоды в истории, но каждый раз удавалось сохранить коллектив. Сейчас работать нам, конечно, очень сложно. Но в коллективе это понимают. Нас спасает, что средний возраст работников – 47 лет. Они держатся за предприятие. Молодежь к нам идет неохотно, зарплата не дотягивает до желаемого уровня.

– А как это отражается на пассажирах? Зимой многие барнаульцы жалуются, что по полчаса не могут дождаться своего трамвая.

– Мы строго соблюдаем график движения. У нас хорошее расписание, но на него влияет дорожная обстановка. Ежедневно на трамвайной линии происходят аварии. Машины блокируют проезды. Плюс пробки отражаются на движении общественного транспорта. Они выбивают нас из расписания. Особенно на улице Челюскинцев трамваи вообще не могут проехать, потому что машины выезжают на рельсы.

– Из-за падения пассажиропотока сокращаете количество рейсов? Получится ли теперь студенту уехать от девушки со свидания в 11 часов вечера?

– Трамваи всегда возили пассажиров дольше остального городского транспорта. Последний трамвай заходит в депо в 23:45. Но таких поздних рейсов за последние годы стало меньше. Периодически мы проводим анализ и приходим к выводу, что очень часто поздним вечером везем 5-10 человек. Поэтому пришлось серьезно сократить количество рейсов. Возить воздух нам просто экономически невыгодно.

– Недавно вы стали невольными участниками цирка активистов, которые называют себя антимасочниками. Насколько они осложнили работу?

– Всего за время пандемии было 18 задержек по причине отказа надевать средства индивидуальной защиты. 26 октября группа антимасочников умышленно остановила движение, потом они же пришли с митингом к зданию МУП "Горэлектротранс" Барнаула. Но в целом мы отмечаем, что люди в транспорте стараются выполнять указ губернатора.

– Кондукторы не жалуются, что вынуждены весь день в масках находиться?

– Есть и такое. Работать в маске не просто, но здоровье работников и пассажиров у нас в приоритете. Санитарные требования мы обязаны выполнять так же, как и пассажиры.

Николай Петряшин родился 29 января 1961 года в селе Боровском Алтайского края. После окончания технического училища Барнаула работал помощником машиниста тепловоза локомотивного депо станции Алтайской. В августе 1983 года начал работать мастером ОТК в системе городского электрического общественного транспорта. Затем – начальником технического отдела, главным инженером и начальником службы РВС. С 1997 по 2013 год – главным ревизором службы по безопасности движения предприятия. С 2013 по 2014 год занимал должность заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации города Барнаула. С конца 2014 по май 2017 года работал главным инженером МУП "Горэлектротранс" города Барнаула. Возглавил предприятие в июне 2017 года.