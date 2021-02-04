Глыба снега в очередной раз повредила авто на стоянке в Бийске

Снег упал с крыши новостройки на автомобиль по адресу ул. Советская, 204/2, в Бийске. Машина находилась на автостоянке рядом со зданием.

Как пишет "Бийский рабочий", повреждения есть как снаружи, так и внутри транспортного средства. Автомобилист вызвал участкового, который зафиксировал факт повреждения, после чего связался с владельцем автостоянки. Последний заявил, что территория принадлежит ему и парковаться там запрещено.

И это не первый случай схода снега во дворе дома – жильцы уже несколько лет спорят с владельцем автостоянки, который не хочет идти на компромисс. В зимнее время с крыши здания не счищают снег и лед, который падает на автомобили, а само строение перегораживает солнечный свет. В доме проживает много детей, которым из-за отсутствия детской площадки приходится играть на придомовой территории.

Решить проблемы не получается и через власть – по словам жильцов дома, у владельца автостоянки есть "хорошие связи", поскольку в прошлом он работал в ГИБДД Бийска, а сейчас находится на пенсии.

При этом ранее в администрации Бийска уже поясняли, что здание действительно построено с нарушениями, однако сейчас ситуация якобы изменилась и о сносе не может идти и речи.