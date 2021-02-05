Ученые сообщили о положительных результатах испытания "ЭпидВакКороны" на пожилых людях

Новосибирский центр "Вектор" завершил исследования вакцины "ЭпидВакКорона" на людях старше 60 лет. Об этом пишут "Известия".

"Буквально несколько дней назад мы завершили пострегистрационные клинические исследования на добровольцах возрастной группы 60+, то есть людей старше 60 лет. Как известно, это в случае с COVID-19 наиболее уязвимая категория наших граждан, которых нужно защищать в первую очередь", – рассказала замдиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра Татьяна Непомнящих.

По ее словам, результаты исследования положительные. Специалисты рассчитывают, что иммунитет от вакцины будет сохраняться в течение года.

Напомним, результаты последней, третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавируса "Спутник V" показали эффективность на 91,6%. Из 19 866 человек, которые приняли участие в тестировании, коронавирус обнаружили только у 78.