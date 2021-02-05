СК "Темп" разрешили построить большой стадион в Барнауле

Градостроительный совет Барнаула одобрил проект строительства многофункциональной площадки спортивного комплекса "Темп". Стадион расположится в проезде Северном Власихинском, 80 – рядом с уже имеющимся крытым спорткомплексом.

Как пишет на своей странице в Facebook член градсовета, депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко, на новом стадионе появятся два мини футбольных поля с искусственным газоном, волейбольная и баскетбольная площадки, трибуна на 700 зрителей, дорожки с резиновым покрытием и многое другое.

Напомним, к 2024 году в Барнауле должны построить еще одну крупную спортивную площадку – центр для настольного тенниса. Об этом стало известно в ходе визита в Алтайский край министра спорта России Олега Матыцина. По его словам, местные теннисисты регулярно побеждают на крупных турнирах, поэтому центр нужен как можно скорее. Деньги на строительство выделят из федерального бюджета.