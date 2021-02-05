СК "Темп" разрешили построить большой стадион в Барнауле

Градостроительный совет Барнаула одобрил проект строительства многофункциональной площадки спортивного комплекса "Темп". Стадион расположится в проезде Северном Власихинском, 80 – рядом с уже имеющимся крытым спорткомплексом.
Как пишет на своей странице в Facebook член градсовета, депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко, на новом стадионе появятся два мини футбольных поля с искусственным газоном, волейбольная и баскетбольная площадки, трибуна на 700 зрителей, дорожки с резиновым покрытием и многое другое.
Напомним, к 2024 году в Барнауле должны построить еще одну крупную спортивную площадку – центр для настольного тенниса. Об этом стало известно в ходе визита в Алтайский край министра спорта России Олега Матыцина. По его словам, местные теннисисты регулярно побеждают на крупных турнирах, поэтому центр нужен как можно скорее. Деньги на строительство выделят из федерального бюджета.
Комментарии
Заголовок как обычно в стиле... Как будто им запрещали раньше, а теперь разрешили.
трудящиеся будут футбол гонять без платно?