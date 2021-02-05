С бывшего руководства алтайской больницы хотят взыскать 1,36 млн рублей

Прокурор Горно-Алтайска подал два иска о взыскании 1,35 млн рублей с бывшего главврача Республиканской больницы Сергея Близнюка и его экс-заместителя Федора Рау, которых осудили за коррупцию.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, истец настаивает, что с осужденных нужно дополнительно взыскать 1,365 млн рублей, которые были получены ими в качестве взяток.

Напомним, бывшего главврача БУЗ РА "Республиканская больница" и его заместителя по хирургической работе осудили за взятки при закупках медоборудования и препаратов.

Следователи установили, что с января 2016 года по март 2018 медики получили взятку в размере 865 тысяч рублей. Также с июля по сентябрь 2018 года главврач получил 900 тысяч рублей за незаконные закупки. Подсудимые своей вины не признали, а на заседании утверждали, что потратили деньги на нужды больницы.

Бывшего главного врача и его заместителя, который позже занял его пост, осудили по ст. 290 УК РФ "Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Главврача приговорили к семи годам шести месяцам колонии строгого режима со штрафом 4,325 млн рублей, а заместителя – к восьми с половиной года колонии строго режима со штрафом 5 млн рублей. Осужденные вину не признали.