Барнаулец отдал мошеннику 3 тысячи рублей, желая купить запчасти на мотоцикл

27-летний житель Барнаула обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что нашел в интернете объявление о продаже запчастей на мотоцикл и позвонил владельцу.

По телефону молодой человек обсудил условия сделки, а затем перевел незнакомцу предоплату в размере 3 тысяч рублей.

"После того как денежные средства были перечислены на чужой счет, мобильный телефон, на который звонил барнаулец, оказался недоступен, а объявление было удалено", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.