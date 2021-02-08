Партия лодок для этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ прибыла в Барнаул

Первая партия спортивного инвентаря для II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ прибыла в Барнаул 8 февраля. Из португальского города Вила-ду-Конди привезли 72 лодки.

Решение о предоставление лодок всем участкам соревнований было принято еще в 2020 году. Поскольку I этап Кубка мира 12-16 мая состоится в венгерском городе Сегед, а II этап – 20-23 мая в Барнауле, транспортировать индивидуальный инвентарь гребцов в сжатые сроки невозможно.

Кроме того, лодки требуют бережного хранения. Это связано с особым напылением, которое помогает им быстрее скользить по воде. Лодки Nelo одни из самых быстрых в мире и включены ICF в список инвентаря, разрешенного к использованию на крупных соревнованиях.