75 единиц техники убирают снег с дорог Барнаула 9 февраля

До 75 единиц техники вывозят снег с дорог и тротуаров Барнаула во вторник, 9 февраля. Помимо этого, 101 дворник и 38 грузчиков очищают подходы к пешеходным переходам, лестничные марши и остановки, сообщает пресс-центр мэрии.
В администрации также отметили, что за прошедшую ночь с городских улиц вывезли свыше 4,7 тыс. кубометров снега. На линии работала 131 спецмашина, среди которых 36 – наемные.
"Снег вывозили с проспектов Ленина, Калинина, Космонавтов, Социалистического, Сибирского, площади Победы, участков улиц М. Горького, Папанинцев, Юрина, Балтийской, Партизанской, Песчаной, Воровского, Путиловской, Маяковского, бульвара Медиков, улицы Центральной в поселке Лебяжье", – говорится в сообщении.
Напомним, 9 февраля в Алтайском крае разыграются метели, мокрый снег и сильный ветер, в связи с чем региональный Гидрометцентр передал штормовое предупреждение.
Комментарии
101 дворник и 38 грузчиков очищают подходы к пешеходным переходам
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139 человек на город? Вы там совсем деньги на зарплату дворников разворовали? На чинуш деньги есть, на дворников нет!
У нас даже дворы чистят уже второй раз. От Малахова в границах Чудненко Беляева.
а в Бийске неделю никто ничего не убирает, город непроходим, и плавал на нас и Студеникин, и Томенко
Сейчас никак не убрать, все примерзло
Ещё 15 лет назад за каждой остановкой, за каждым переходом был закреплён свой дворник. И всё убиралось вовремя. Теперь же полный бардак. Дворников сократили, а снег не убирают.