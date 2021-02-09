75 единиц техники убирают снег с дорог Барнаула 9 февраля

До 75 единиц техники вывозят снег с дорог и тротуаров Барнаула во вторник, 9 февраля. Помимо этого, 101 дворник и 38 грузчиков очищают подходы к пешеходным переходам, лестничные марши и остановки, сообщает пресс-центр мэрии.

В администрации также отметили, что за прошедшую ночь с городских улиц вывезли свыше 4,7 тыс. кубометров снега. На линии работала 131 спецмашина, среди которых 36 – наемные.

"Снег вывозили с проспектов Ленина, Калинина, Космонавтов, Социалистического, Сибирского, площади Победы, участков улиц М. Горького, Папанинцев, Юрина, Балтийской, Партизанской, Песчаной, Воровского, Путиловской, Маяковского, бульвара Медиков, улицы Центральной в поселке Лебяжье", – говорится в сообщении.

Напомним, 9 февраля в Алтайском крае разыграются метели, мокрый снег и сильный ветер, в связи с чем региональный Гидрометцентр передал штормовое предупреждение.