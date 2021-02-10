Обновленный мост через реку Власиха в Барнауле планируют открыть к августу

В Барнауле продолжается реконструкция моста через реку Власиху. Работы начались в октябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках реконструкции моста планируется выполнить:

– устройство асфальтированной временной объездной дороги с водопропускной трубой, тротуаром, освещением;

– вынос и переустройство инженерных сетей;

– демонтаж существующего моста (полностью);

– строительство нового моста (опоры, балки, дорожная одежда, тротуары, освещение);

– демонтаж временной объездной дороги.

После окончания работ ширина моста составит семь метров. Открыть переправу планируют к августу 2021 года. Ранее сообщалось, что мост должен быть готов к сентябрю.

Напомним, что мост через реку Уксунай в Тогульском районе Алтайского края реконструируют. На эти цели из бюджета направили около 172 млн рублей.