Обновленный мост через реку Власиха в Барнауле планируют открыть к августу

В Барнауле продолжается реконструкция моста через реку Власиху. Работы начались в октябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В рамках реконструкции моста планируется выполнить:
– устройство асфальтированной временной объездной дороги с водопропускной трубой, тротуаром, освещением;
– вынос и переустройство инженерных сетей;
– демонтаж существующего моста (полностью);
– строительство нового моста (опоры, балки, дорожная одежда, тротуары, освещение);
– демонтаж временной объездной дороги.
После окончания работ ширина моста составит семь метров. Открыть переправу планируют к августу 2021 года. Ранее сообщалось, что мост должен быть готов к сентябрю.
Напомним, что мост через реку Уксунай в Тогульском районе Алтайского края реконструируют. На эти цели из бюджета направили около 172 млн рублей.
Комментарии
Стройка века!
там мост-то, и целый год ковыряний
Комментаторы, вы хоть скворечник или собачью будку своими руками сделали, что бы критиковать?