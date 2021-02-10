Доктор Мясников назвал смертельную опасность боли в горле

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда боль в горле может представлять смертельную опасность. По его словам, такое возможно при поражении органов дыхания гемофильной палочкой.

"Главное – не задохнуться, а бывает и так. Мы же не прививаем детей от гемофильной палочки", – цитирует слова доктора РИА Новости.

Как отметил специалист, гемофильная палочка вызывает воспаление надгортанника, который из-за разбухания перекрывает вход в горло. Патологическое состояние можно не заметить из-за нахождения органа за языком, однако в скором времени о проблеме начинает говорить сипение в голосе и повышенное слюноотделение. "Это все очень опасные симптомы, это может привести к смерти", – сказал Мясников.

Ранее Мясников в эфире канала "Россия 1" назвал главные признаки рака поджелудочной железы. По его словам, существует три классических симптома заболевания – боль в желудке, желтуха и снижение веса.