Доктор Мясников назвал смертельную опасность боли в горле

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда боль в горле может представлять смертельную опасность. По его словам, такое возможно при поражении органов дыхания гемофильной палочкой.
"Главное – не задохнуться, а бывает и так. Мы же не прививаем детей от гемофильной палочки", – цитирует слова доктора РИА Новости.
Как отметил специалист, гемофильная палочка вызывает воспаление надгортанника, который из-за разбухания перекрывает вход в горло. Патологическое состояние можно не заметить из-за нахождения органа за языком, однако в скором времени о проблеме начинает говорить сипение в голосе и повышенное слюноотделение. "Это все очень опасные симптомы, это может привести к смерти", – сказал Мясников.
Ранее Мясников в эфире канала "Россия 1" назвал главные признаки рака поджелудочной железы. По его словам, существует три классических симптома заболевания – боль в желудке, желтуха и снижение веса.
Комментарии
Этот так называемый врач считает, что чем больше народа вымрет, тем лучше, т.к. природа берет свое. Далее цитата из его интервью:
"Посмотрите, что мы делаем с природой, с окружающей средой, как засоряем Землю. Планета имеет право защищаться. Возможно, нынешняя эпидемия, которая сократит население Земли, — это ответ природы на её истребление человеком.
У вас есть своя жизнь, и она прописана Господом Богом. И умрете вы тогда, когда написано в вашей Книге судеб. Инфекция возьмет свое. Мы все равно все переболеем. Кому положено умереть — помрут.
Вы должны радоваться, что цифра (заболевших) растет, потому что чем больше бессимптомных и легких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета "