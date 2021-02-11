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Еще 14 больных коронавирусом умерли в Алтайском крае

, ИА "Амител"
За сутки зафиксировано 172 новых случая заражения
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти 14 пациентов с ковидом, зарегистрированных за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 2114.

За сутки в регионе выявили 172 случая COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии в крае достигло 40 958. Выздоровели за это время 36 605 (+98 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились следующим образом: Барнаул – 48, Бийск – 17, Рубцовск – 13, Локтевский район – 6, Яровое, Поспелихинский, Ребрихинский районы – по 5 заболевших, Бийский, Благовещенский, Первомайский, Тогульский, Третьяковский районы – по 4 заболевших, Заринск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Ельцовский, Косихинский, Кулундинский, Мамонтовский, Павловский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Алейск, Алейский, Крутихинский, Кытмановский, Михайловский, Родинский, Хабарский, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Зональный, Ключевский, Краснощековский, Романовский, Солтонский, Топчихинский, Троицкий районы – по 1 заболевшему.

В тяжелом состоянии сейчас находится 361 пациент, из них 98 подключены к аппаратам ИВЛ.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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