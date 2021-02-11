Вставшая поперек дороги фура заблокировала четыре полосы на Антона Петрова в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель фуры попытался развернуться на улице Антона Петрова в Барнауле и полностью заблокировал движение сразу по четырем полосам двусторонней дороги. Авария произошла неподалеку от дома № 241, в районе лицея "Сигма".

Согласно фотографии, опубликованной очевидцем в сообществе "Инцидент Барнаул", водитель пытался развернуться и не рассчитал маневр, застряв на сугробе.

Напомним, 10 февраля маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем на пересечении Павловского тракта и улицы Георгиева. Движение на участке дороги возле ТРЦ "Европа" было временно затруднено, образовалась пробка.