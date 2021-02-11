Пьяный водитель сбил двоих пешеходов и снес шесть авто в Бийске

Фото: vk.com/avarcomdtp

Водитель автомобиля Volvo XS90 повредил пять машин и сбил двоих мужчин в переулке Коммунарском в Бийске, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Алтайского края. По словам очевидцев, водитель шведской машины был пьян.

Авария произошла днем 11 февраля. По предварительной информации правоохранителей, мужчина за рулем Volvo не выдержал безопасный боковой интервал до автомобиля ВАЗ, в результате чего машину отбросило на припаркованные поблизости машины.

Это не остановило любителя нетрезвой езды. Следующим препятствием на его пути стали два пешехода в возрасте 31 и 49 лет. Пострадавших госпитализировали. По информации группы "Аварком "АвтоЭксперт" Бийск", один из них скончался в больнице, второй находится в тяжелом состоянии.

В числе поврежденных автомобилей оказались Toyota Land Cruiser Prado, Hyundai Galloper, Lada Vesta и другие.

По факту аварии проводится проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.