149 млрд налогов собрали в Алтайском крае за 2020 год

В налоговой службе Алтайского края рассказали о том, что за 2020 год в регионе собрали 149 млрд налогов. Это на 6% больше, чем в "докоронавирусный" период, сообщают "Вести Алтай".

Из всей суммы три четверти ушли в региональную казну, а еще четверть – в доход местных бюджетов. Собираемость налогов снизилась в ряде отраслей: физкультурно-оздоровительная деятельность, туризм, культура, сфера досуга и развлечений.

По первоначальным расчетам число выпадающих налогов оценивалось в 670 миллионов рублей, но в итоге недополучено оказалось лишь 100 миллионов. В ведомстве считают, что добиться успеха в сборе налогов удалось отчасти из-за своевременной поддержки предпринимателей со стороны государства.