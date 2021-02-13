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В Барнауле устраняют коммунальную аварию, затопившую улицу

, ИА "Амител"
Проведение работ взяли на контроль в районной администрации

Порыв водопровода возле дома на перекрестке улиц Попова и Гущина, произошел 13 февраля в Барнауле. Вода вышла на поверхность и залила проезжую часть улицы Попова.

Как уточнили в городской администрации, диаметр поврежденного водопровода, предположительно, 400 мм.

На данный момент участок сети уже перекрыли, выход воды на поверхность остановлен. На месте работает бригада водоканала и дорожные службы, которые устраняют последствия разлива.

На время работ ограничено водоснабжение здания №14б на улице Попова. Устранение аварии находится на контроле администрации Ленинского района.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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