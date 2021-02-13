В Барнауле перекрыли улицу Попова из-за порыва водопровода

Госавтоинспекция Барнаула предупредила автолюбителей о перекрытии улицы Попова. Движение транспорта закрыто на участке между улицами Гущина и Космонавтов.

Как сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской ГИБДД, мера принята в связи с коммунальной аварией, из-за которой проезжая часть оказалась под слоем воды.

На месте происшествия работают экипажи ДПС, дорожники и сотрудники МБУ "Автодорстрой". Водителям рекомендовали заблаговременно выбирать пути объезда.

Напомним, в связи с работами по ликвидации порыва водопровода временно приостановлено водоснабжение одного здания.