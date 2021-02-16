Около 70 единиц техники выйдет на очистку улиц Барнаула от снега 16 февраля

16 февраля для уборки улиц от снега в Барнауле выведут 71 единицу техники. 90 дворников и 40 грузчиков будут очищать от наледи и посыпать подходы к пешеходным переходам, пишет пресс-служба мэрии.

В ночь с 15 на 16 февраля специалисты МБУ "Автодорстрой" вывезли 4341 кубометра снега с проспектов Ленина, Комсомольского, Строителей, Социалистического, площадей Баварина, Спартак-2, участков улиц Молодежной, Интернациональной, Островского, Новгородской, Транзитной, 42-й Краснознаменной бригады, Ползунова, Л.Толстого, Мало-Тобольской, Павловского тракта.

Ранее в мэрии рассказали, что недостаток техники мешает оперативно убирать снег во всем городе, а не только на центральных улицах. Чтобы вовремя чистить все дороги, требуется 752 единицы техники, в то время как "Автодорстрой" располагает только 260 снегоуборочными машинами, из которых 190 работают каждые сутки.