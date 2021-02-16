15 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

15 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2187.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 162 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 41 790 человек. Выздоровели 37 370 человек (+69 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 44, Бийск – 13, Рубцовск – 12, Заринск, Павловский район – по 5, Алейск, Кытмановский, Поспелихинский, Целинный районы – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Яровое, Кулундинский, Тальменский, Третьяковский районы – по 3 заболевших, Алейский, Бийский, Благовещенский, Зональный, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Рубцовский, Солтонский, Табунский, Тогульский, Хабарский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Ельцовский, Завьяловский, Заринский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Краснощековский, Курьинский, Немецкий национальный, Первомайский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Советский, Топчихинский, Угловский, Усть-Калманский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 373 пациента, из них 99 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 749 коек.