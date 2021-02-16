15 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

15 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2187.
За сутки в лабораториях подтвердили еще 162 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 41 790 человек. Выздоровели 37 370 человек (+69 за сутки).
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 44, Бийск – 13, Рубцовск – 12, Заринск, Павловский район – по 5, Алейск, Кытмановский, Поспелихинский, Целинный районы – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Яровое, Кулундинский, Тальменский, Третьяковский районы – по 3 заболевших, Алейский, Бийский, Благовещенский, Зональный, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Рубцовский, Солтонский, Табунский, Тогульский, Хабарский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Ельцовский, Завьяловский, Заринский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Краснощековский, Курьинский, Немецкий национальный, Первомайский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Советский, Топчихинский, Угловский, Усть-Калманский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.
В настоящее время в тяжелом состоянии находятся 373 пациента, из них 99 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 749 коек.
Комментарии
Новости про ковид уже не интересны никому. Попов тоже сидит и плачет, вспоминая о двух месяцах (октябрь-ноябрь) своего триумфа и ежедневного упоминания в прессе. Как говорил один великий, хуже чем о тебе говорят плохо, только то, что о тебе совсем не говорят
+100, никому неинтересно потому что сплошное вранье. У нас слишком маленький город чтобы суметь скрыть то, что действительно происходит.
АМИК Вы официальный новостной канал города, неужели не "стремно" изо дня в день печатать эту фигню? Какие 15 человек? Что за завидная стабильность? Ни одним больше, ни одним меньше? Вы ведь журналисты, задайте вопрос минздраву, почему они считают возможным кидать людям подкачки такой информации и скрывать реальное положение дел?
В октябре было 6000 ковидных коек, выявляли по 230 инфицированных в день, мест не хватало и умирало по 12 в сутки.
Сейчас выявляют по 160 в сутки, но в крае осталось 2000 ковидных коек, из которых треть пустует, а умирает по 15.
Что-то не сходится математика
162 выявили
69 выздоровел.
Упс
16.02.2021 11:41
- гость - Что-то не сходится математика
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Статистика - это вообще-то наука. Причем относится к точным наукам. Как и в любой точной науке, в статистике есть определенные законы. Заболеваемость, смертность населения это показатели медицинской статистики. Здесь тоже есть законы. И вот, на глазах у изумленной публики эти законы НЕ РАБОТАЮТ! Просто, грубо и неприкрыто каждый день на всеобщее обозрение кидают цифры, взятые от фонаря. А между тем, искажение статистики является уголовно наказуемым деянием...
Хорошая в России медицина, сказал ВВ Путин.
16.02.2021 12:42
- гость -
Хорошая в России медицина, сказал ВВ Путин.
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Истинную правду сказал. Думаю, у него нет оснований жаловаться на медицину.