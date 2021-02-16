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Украинский пенсионер пообещал взорвать квартиру родителей Владимира Зеленского

, ИА "Амител"
Мужчину задержали
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В городе Кривой Рог полицейские задержали 59-летнего мужчину, который пообещал взорвать квартиру родителей президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал "Страна. ua" со ссылкой на региональное управление полиции.

Инцидент произошел 15 февраля. Правоохранители убедились, что жизни и здоровью жителей дома ничего не угрожает, а после установили личность злоумышленника. Им оказался неработающий местный житель, которого обнаружили в своем доме в состоянии алкогольного опьянения. У нарушителя изъяли сим-карту с номером, с которого поступила угроза.

Полицейским мужчина рассказал, что он недоволен размером своей пенсии. Он пояснил, что не собирался ничего взрывать и хотел просто поговорить с президентом. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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