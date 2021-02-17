Барнаульских водителей предупреждают о неблагоприятной погоде

Сотрудники ГИБДД обратились к жителям Барнаула с просьбой соблюдать ПДД, особенно во время непогоды.

Неблагоприятные условия метеорологи прогнозируют в ближайшее время. В частности, ожидаются усиление ветра, мокрый снег и похолодание.

"Особенно аккуратными на дороге должны быть начинающие водители, так как они еще не обладают нужными навыками управления автомобилем, при неблагоприятных погодных условиях лучше оставить машину дома и воспользоваться общественным транспортом", – подчеркнули в ведомстве.

Водителям советуют выдерживать безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта, снизить скорость, избегать резких маневров, выполнять требования знаков и сотрудников ДПС.

Пешеходам также следует быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения при переходе проезжей части. В частности, рекомендуется не использовать наушники и телефон, а также снять капюшон, так как он ограничивает обзор.