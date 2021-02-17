Почти семь тысяч пар нелегальной обуви нашли в одном из магазинов Барнаула

Сотрудники Алтайской таможни совместно с полицейскими проведи рейд, в ходе которого в одном из магазинов Барнаула обнаружили 6988 пар обуви без обязательной индивидуальной маркировки. Стоимость товара составляла более 7 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба Алтайской таможни, нелегальную обувь изъяли из оборота. Кроме того, правоохранители возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что гражданин Киргизии пытался вывезти из Алтайского края в Казахстан лошадей по "кошачьим" документам. На границе он предоставил сертификаты, которые выдавались не на лошадей, а на перевозку домашней кошки из Подмосковья в Беларусь.
Комментарии
Не поддельная, а просто без маркировки.
норм обувь, че прикопались
так вставшим с колен ничего не останется как вязать себе лапти - доступную обувь изымают
От всего этого рейда (а не от обуви) изрядно попахивает фуфлом.
Аборигейка, фуфлом да и фуфелом пахнет как от этой обуви, так и от тебя.
норм обувь, че прикопались
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Обувь может и хорошая, да вот беда продавец не поделился с олигархом, дружком президента у которого нет дворца. Теперь на него безмозглых псов спустили, которые за кормёжку готовы хоть кого посадить.
вот уж обувь... по тыще.... семейный бигс накрыли?
ааа.. откат не дали
Когда только Путин и его друзья подавятся???
Чем докажешь? - Кокаинум.
ну мне нра обувь по тысяче, относил сезон, выкинул, зато всегда что то новенькое
17.02.2021 16:12
- гость -
А при чем здесь Путин и его друзья?Это они собирались носить эти 7 тыс пар????
17.02.2021 15:54
- гость -
Не переживай, всё что своруют в магазине, потом сбудут по дешевке где нибудь как конфискат. Следи за рекламой, фуфел.
17.02.2021 16:23
АБОРИГЕН
Меня очень радует, что я не покупаю одежду/обувь в тошниловках как ты.