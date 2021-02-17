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Новости

Почти семь тысяч пар нелегальной обуви нашли в одном из магазинов Барнаула

, ИА "Амител"
Стоимость изъятого товара превысила 7 млн рублей
Фото: stu.customs.gov.ru

Фото: stu.customs.gov.ru

Сотрудники Алтайской таможни совместно с полицейскими проведи рейд, в ходе которого в одном из магазинов Барнаула обнаружили 6988 пар обуви без обязательной индивидуальной маркировки. Стоимость товара составляла более 7 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Алтайской таможни, нелегальную обувь изъяли из оборота. Кроме того, правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что гражданин Киргизии пытался вывезти из Алтайского края в Казахстан лошадей по "кошачьим" документам. На границе он предоставил сертификаты, которые выдавались не на лошадей, а на перевозку домашней кошки из Подмосковья в Беларусь.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

17.02.2021 15:36
- гость -

Не поддельная, а просто без маркировки.

17.02.2021 15:39
- гость -

норм обувь, че прикопались

17.02.2021 15:41
- гость -

так вставшим с колен ничего не останется как вязать себе лапти - доступную обувь изымают

17.02.2021 15:48
АБОРИГЕН

От всего этого рейда (а не от обуви) изрядно попахивает фуфлом.

17.02.2021 15:54
- гость -

Аборигейка, фуфлом да и фуфелом пахнет как от этой обуви, так и от тебя.

17.02.2021 15:55
- гость -

норм обувь, че прикопались
------------

Обувь может и хорошая, да вот беда продавец не поделился с олигархом, дружком президента у которого нет дворца. Теперь на него безмозглых псов спустили, которые за кормёжку готовы хоть кого посадить.

17.02.2021 15:55
- гость -

вот уж обувь... по тыще.... семейный бигс накрыли?

17.02.2021 16:01
- гость -

ааа.. откат не дали

17.02.2021 16:12
- гость -

Когда только Путин и его друзья подавятся???

17.02.2021 16:13
- гость -

Чем докажешь? - Кокаинум.

17.02.2021 16:16
- гость -

ну мне нра обувь по тысяче, относил сезон, выкинул, зато всегда что то новенькое

17.02.2021 16:20
- гость -

17.02.2021 16:12
- гость -
А при чем здесь Путин и его друзья?Это они собирались носить эти 7 тыс пар????

17.02.2021 16:23
АБОРИГЕН

17.02.2021 15:54
- гость -

Не переживай, всё что своруют в магазине, потом сбудут по дешевке где нибудь как конфискат. Следи за рекламой, фуфел.

17.02.2021 16:25
- гость -

17.02.2021 16:23
АБОРИГЕН

Меня очень радует, что я не покупаю одежду/обувь в тошниловках как ты.

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