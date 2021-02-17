Почти семь тысяч пар нелегальной обуви нашли в одном из магазинов Барнаула

Сотрудники Алтайской таможни совместно с полицейскими проведи рейд, в ходе которого в одном из магазинов Барнаула обнаружили 6988 пар обуви без обязательной индивидуальной маркировки. Стоимость товара составляла более 7 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Алтайской таможни, нелегальную обувь изъяли из оборота. Кроме того, правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что гражданин Киргизии пытался вывезти из Алтайского края в Казахстан лошадей по "кошачьим" документам. На границе он предоставил сертификаты, которые выдавались не на лошадей, а на перевозку домашней кошки из Подмосковья в Беларусь.