Четверг, 18 Февраль, 10:18

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,77
€ 89,08
-7°


4112151 +0
Обь
-15см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый корпус АлтГУДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

Врач рассказал, как коронавирус связан с группой крови

, ИА "Амител"
Сложнее всего болезнь протекает у людей с четвертой группой
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Специалисты продолжают изучать коронавирус. В частности, они устанавливают взаимосвязь болезни и группы крови, рассказала агентству "Прайм" врач Анна Кулинкович.

"Среди заболевших меньше всего людей с I группой крови. Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей I группы в популяции оно остается низким. А вот чаще и тяжелее других болеют люди со II и IV группами крови", – сказала она. 

По словам Кулинкович, в Китае провели исследование, которое показало, что чаще всего от коронавируса умирают люди со второй группой крови, при этом люди с четвертой группой гораздо тяжелее переносят болезнь.

Материалы по теме
Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.02.2021 09:03
Гость

Может быть потому что людей со 2й группой крови, в принципе больше, а с 1й меньше? Какая-то глупость.

18.02.2021 09:13
- гость -

18.02.2021 09:03
Гость

Для относительных величин это неважно.

18.02.2021 09:36
- гость -

Считается что люди с первой группой имеют генетику более древнюю, а значит и генетическую память заболеваний более обширную. Вторая группа появилась позже, а 4 вообще недавняя, отсюда такие результаты.

18.02.2021 09:50
- гость -

18.02.2021 09:36
- гость -
Считается что люди с первой группой имеют генетику более древнюю.

Тогда бы их было гораздо больше в мире, чем остальных, поэтому утверждение бредовое.

18.02.2021 10:05
- гость -

18.02.2021 09:50
- гость -
Тогда бы их было гораздо больше в мире, чем остальных, поэтому утверждение бредовое.

Дак их и так половина, а вторая половина 2,3 и 4я.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
10:16
Электросчетчики после 1 июля 2020 года. Что изменилось? 0
10:05
55 лет труда: как Новоалтайский хлебокомбинат стал одним из самых крупных за Уралом 0
09:53
Житель Читы случайно застрелил девятилетнюю соседку. Видео 2
09:40
Эксперт рассказал об опасности "черного датчика" на китайских смартфонах 2
09:28
Участников телепроекта "Дом-2" оставили без крыши над головой 7
09:14
Более 80 единиц снегоуборочной техники выйдут на дороги Барнаула 18 февраля 1
09:02
В центре "Мой бизнес" пройдет серия обучающих мероприятий по франчайзингу 2
08:58
Врач рассказал, как коронавирус связан с группой крови 5
08:45
В Барнауле через соцсети ищут пьяного автобусного дебошира 10
08:31
Квест для абитуриента: Минобр придумал новые правила поступления в вузы 3
08:17
Сенаторы поддержали закон о 15 годах тюрьмы за пропаганду наркотиков в Сети 4
08:01
Работникам алтайских филиалов мелькомбината задолжали 5 млн рублей 1
07:49
Алтайские "Коммунисты России" пожаловались в прокуратуру на отказ в проведении митинга 21
07:32
"Пока ты спишь". Лучшие подводные фотографии 2020 года 1
07:19
"Погибла в страшных мучениях". В барнаульском приюте умерла лошадь 6
07:03
От доступных до премиум. Где и как купить автомобиль в кредит выгодно 0
06:47
Услуги Пенсионного фонда будут оказывать в МФЦ 6
06:33
Согревали куртками. Школьники спасли от холода бездомного щенка 1
06:17
"Подумать над этим можно". Владимир Путин оценил идею введения продовольственных карточек 23
06:02
Метели и местами плюсовая температура. О погоде в Алтайском крае 18 февраля 0
23:54
Такой день. Смертность пенсионеров и рост индекса производства в Алтайском крае 1
23:28
Жителей Барнаула приглашают на продовольственные ярмарки 0
22:58
В Барнауле ищут нарушителя, оборвавшего трамвайные провода 2
22:27
В Алтайском крае задержали отца и сына за охоту на косуль 0
21:53
Дальнобойщики бросили коллегу из Барнаула в его день рождения 2
21:21
Ученые изменили прогноз магнитной бури в феврале 0
20:47
126 спецмашин будут убирать снег с дорог Барнаула в ночь на 18 февраля 0
20:18
Курс биткоина продолжает бить рекорды 5
19:41
Вынесен приговор экс-главе Хабаровского края Виктору Ишаеву 2
19:15
Ученые выяснили, что кофеин уменьшает размер мозга 3
18:46
Виктор Томенко поручил Минприроды всесторонне изучить ситуацию "Алтай-Фореста" 1
18:11
Не прошло и полгода. "Барнаулкапстрой" разморозил стройку ЖК на Горе 1
17:56
Житель Камня-на-Оби 68 ударами ножа убил мужчину, с которым собирался выпить 0
17:43
ПФР на прямой линии расскажет жителям Алтайского края о назначении пенсии 0
17:30
Владимир Путин заявил, что россияне требуют ощутимых перемен 10
17:20
Жителя Алтайского края осудили за интимную близость со школьницей и угон автомобиля 2
17:07
Онколог развенчала популярный миф о раке 1
16:56
Знакомый переночевал у алтайской доярки и оставил ее без денег 3
16:44
Минтранс планирует ввести биометрию в российских аэропортах 2
16:32
Митинг против политических репрессий пройдет в Барнауле 12
16:19
СМИ: Абрамович решил построить отель с виноградниками в Геленджике 8
16:06
"Тяжелая цифра". В Алтайском крае значительно выросла смертность среди пенсионеров 14
15:55
Глава алтайского МЧС прокомментировал смертельное ДТП с пожарной машиной 1
15:42
Менее 13 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки 0
15:31
Почти семь тысяч пар нелегальной обуви нашли в одном из магазинов Барнаула 35
15:16
Картофель и морковь подорожали в России более чем на треть 10
15:05
Для алтайских учителей изменят текст клятвы педагога 6
14:54
Актер Михаил Боярский "просится домой" из больницы 7
14:44
Почти 330 млн рублей потратят на поиск золота и серебра в Алтайском крае 9
14:32
В Алтайском крае две недели ищут пропавшую девочку 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.