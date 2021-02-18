Врач рассказал, как коронавирус связан с группой крови

Специалисты продолжают изучать коронавирус. В частности, они устанавливают взаимосвязь болезни и группы крови, рассказала агентству "Прайм" врач Анна Кулинкович.
"Среди заболевших меньше всего людей с I группой крови. Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей I группы в популяции оно остается низким. А вот чаще и тяжелее других болеют люди со II и IV группами крови", – сказала она.
По словам Кулинкович, в Китае провели исследование, которое показало, что чаще всего от коронавируса умирают люди со второй группой крови, при этом люди с четвертой группой гораздо тяжелее переносят болезнь.
Комментарии
Может быть потому что людей со 2й группой крови, в принципе больше, а с 1й меньше? Какая-то глупость.
18.02.2021 09:03
Гость
Для относительных величин это неважно.
Считается что люди с первой группой имеют генетику более древнюю, а значит и генетическую память заболеваний более обширную. Вторая группа появилась позже, а 4 вообще недавняя, отсюда такие результаты.
18.02.2021 09:36
- гость -
Считается что люди с первой группой имеют генетику более древнюю.
Тогда бы их было гораздо больше в мире, чем остальных, поэтому утверждение бредовое.
18.02.2021 09:50
- гость -
Тогда бы их было гораздо больше в мире, чем остальных, поэтому утверждение бредовое.
Дак их и так половина, а вторая половина 2,3 и 4я.