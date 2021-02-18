Врач рассказал, как коронавирус связан с группой крови

Специалисты продолжают изучать коронавирус. В частности, они устанавливают взаимосвязь болезни и группы крови, рассказала агентству "Прайм" врач Анна Кулинкович.

"Среди заболевших меньше всего людей с I группой крови. Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей I группы в популяции оно остается низким. А вот чаще и тяжелее других болеют люди со II и IV группами крови", – сказала она.

По словам Кулинкович, в Китае провели исследование, которое показало, что чаще всего от коронавируса умирают люди со второй группой крови, при этом люди с четвертой группой гораздо тяжелее переносят болезнь.