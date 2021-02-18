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Более 80 единиц снегоуборочной техники выйдут на дороги Барнаула 18 февраля

, ИА "Амител"
Помогать машинам будут 86 дворников
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

18 февраля МБУ "Автодорстрой" выведет на дороги Барнаула до 84 единиц техники. Пешеходные зоны вручную будут чистить 86 дворников и 28 грузчиков. 

В ночь с 17 на 18 февраля с улиц города вывезли 4675 кубометров снега, а на обработку улиц потратили 574 тонны песчано-соляной смеси. 

"Снег вывозили с проспекта Ленина, проезда по проспекту Строителей от здания № 33 до пл. Победы, 3, площади Баварина, участков улиц Ломоносова, Чудненко, Кулагина, С. Семенова, Жасминной, Хлеборобной, Энтузиастов, Деповской, А. Петрова, Малахова, Пролетарской (от Радищева до Челюскинцев), Интернациональной (от Красноармейского до Челюскинцев). Также очищались тротуары по проспектам Ленина (от путепровода на Новом рынке до Матросова), Социалистическому (от Никитина до Анатолия), по улицам Попова (в границах Г. Исакова и А. Петрова), Энтузиастов, Ускова, Взлетной", – рассказали в пресс-службе мэрии.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.02.2021 09:56
- гость -

Где вся эта техника, интересно посмотреть бы... на Южном уже месяц дороги нечищены и всем пофиг. Администрация спокойно чаи (?) гоняет.

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