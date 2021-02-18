Виктор Томенко встретился с главой Минспорта России

Губернатор Алтайского края и министр спорта России Олег Матыцин обсудили текущие задачи подготовки ко второму этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Встреча состоялась 18 февраля, рассказали в региональном правительстве.

Глава Минспорта отметил, что второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет 20-23 мая в Барнауле, является очень значимым мероприятием как для Российской Федерации, так и для Алтайского края. По его мнению, подготовка на данный момент идет успешно.

"Со стороны Министерства оказывается все необходимое содействие в решении оргвопросов. Поэтому надеюсь, что мы будем свидетелями хорошего праздника, и Алтайский край подарит большую радость и гостям из-за рубежа и, конечно, всем российским любителям гребли на байдарках и каноэ", – добавил Матыцин.

Губернатор Алтайского края, в свою очередь, отметил, что на базе барнаульского гребного канала создают комфортные условия для спортсменов и всех поклонников этого вида спорта.

"Нам хотелось бы, чтобы соревнования получились действительно интересными, их результаты в том числе будут учтены при формировании составов команд для участия в Олимпиаде в Токио", – отметил Виктор Томенко.

Также в ходе встречи обсуждался вопрос о том, что после проведения соревнований инфраструктура гребного канала станет доступна для прогулок и занятий спортом.