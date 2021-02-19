В ГИБДД рассказали подробности наезда на пешехода в Барнауле

Пассажирский автобус сбил 33-летнюю женщину в Барнауле на улице Юрина рядом со зданием № 303, рассказали amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

Наезд на пешехода произошел 19 февраля в 07:50. Автобусом Daimler-Benz управлял мужчина 1964 года рождения.

Пешеход получила травмы. Ее госпитализировали в городскую больницу № 1.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.