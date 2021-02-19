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Новости

В ГИБДД рассказали подробности наезда на пешехода в Барнауле

, ИА "Амител"
Под колеса автобуса попала 33-летняя женщина
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Пассажирский автобус сбил 33-летнюю женщину в Барнауле на улице Юрина рядом со зданием № 303, рассказали amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

Наезд на пешехода произошел 19 февраля в 07:50. Автобусом Daimler-Benz управлял мужчина 1964 года рождения.

Пешеход получила травмы. Ее госпитализировали в городскую больницу № 1.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

19.02.2021 09:48
- гость -

Шикарные подробности...

19.02.2021 09:52
АБОРИГЕН

Тут особых подробностей не надо. Инцидент произошел в районе остановочного пункта, что говорит о дрянной организации как самой остановки таки и пешеходной инфраструктуры вокруг неё, но виноваты как обычно будут либо водитель либо пешеход.

19.02.2021 09:53
Гость

Удивлён что нет в окончании новости: "Ранее, 9 февраля, в Танзании Тойота сбила ...."

19.02.2021 10:04
- гость -

19.02.2021 09:52
АБОРИГЕН
Полностью соглашусь. Плохая чистка от снега и льда.
Всегда думаю, почему в районе остановочных пунктов не устанавливаются железные столбики-ограждения? Во многих европейских странах это норма. В случае вылета машины в район остановки, столбики принимают удар на себя и спасается жизнь людей на остановке.

19.02.2021 10:05
- гость -

А на кой подробности? кому они нужны?

19.02.2021 10:11
- гость -

19.02.2021 09:52
АБОРИГЕН

На фото видно, что переход немного дальше.

19.02.2021 10:32
- гость -

Дети одно. В 33 уже осторожнее надо быть. Тем более гололедица.

19.02.2021 10:41
Медведь-шатун

Гибдд некогда, они таксистов сегодня ловят, можно давить сколь хошь!....

19.02.2021 10:48
- гость -


19.02.2021 10:41
Медведь-шатун
Ааааа, то то смотрю уже в 7-30 уже на "посту" стоят! Видимо с верху начальнику указ поступил, что надо пополнить бюджет деньгами!

19.02.2021 10:53
Гость

указ поступил, что надо пополнить бюджет деньгами!


Так праздник на носу.

19.02.2021 10:58
АБОРИГЕН

19.02.2021 10:11
- гость -
Этого "немного" уже оказалось достаточным для того, чтобы это ДТП произошло.

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