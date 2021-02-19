В ГИБДД рассказали подробности наезда на пешехода в Барнауле

Пассажирский автобус сбил 33-летнюю женщину в Барнауле на улице Юрина рядом со зданием № 303, рассказали amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.
Наезд на пешехода произошел 19 февраля в 07:50. Автобусом Daimler-Benz управлял мужчина 1964 года рождения.
Пешеход получила травмы. Ее госпитализировали в городскую больницу № 1.
По факту ДТП полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
Комментарии
Шикарные подробности...
Тут особых подробностей не надо. Инцидент произошел в районе остановочного пункта, что говорит о дрянной организации как самой остановки таки и пешеходной инфраструктуры вокруг неё, но виноваты как обычно будут либо водитель либо пешеход.
Удивлён что нет в окончании новости: "Ранее, 9 февраля, в Танзании Тойота сбила ...."
19.02.2021 09:52
АБОРИГЕН
Полностью соглашусь. Плохая чистка от снега и льда.
Всегда думаю, почему в районе остановочных пунктов не устанавливаются железные столбики-ограждения? Во многих европейских странах это норма. В случае вылета машины в район остановки, столбики принимают удар на себя и спасается жизнь людей на остановке.
А на кой подробности? кому они нужны?
19.02.2021 09:52
АБОРИГЕН
На фото видно, что переход немного дальше.
Дети одно. В 33 уже осторожнее надо быть. Тем более гололедица.
Гибдд некогда, они таксистов сегодня ловят, можно давить сколь хошь!....
19.02.2021 10:41
Медведь-шатун
Ааааа, то то смотрю уже в 7-30 уже на "посту" стоят! Видимо с верху начальнику указ поступил, что надо пополнить бюджет деньгами!
указ поступил, что надо пополнить бюджет деньгами!
Так праздник на носу.
19.02.2021 10:11
- гость -
Этого "немного" уже оказалось достаточным для того, чтобы это ДТП произошло.