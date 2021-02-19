Жителям алтайских городов предложили выбрать фасады зданий для граффити

Жителям Барнаула, Бийска, Заринска и Рубцовска предложили выбрать дома, фасады которых преобразят в рамках стрит-арт фестиваля O2. Оставить свои предложения можно в комментариях на странице "Barnaul 22".

Заниматься созданием граффити будут профессиональные художники со всей России, а основой станут мотивы, подчеркивающие уникальность Алтайского края – известные личности, природу, достопримечательности.

Требования к фасадам следующие – высота в пять или девять этажей, с облицовкой из кирпича или штукатурки. Сам фасад должен быть торцевым и хорошо просматриваться с проезжей части или оживленной пешеходной зоны.