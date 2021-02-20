"Коммерческий проект". Алтайские власти прокомментировали ситуацию с КВН

Фото: центр управления регионом Алтайского края

В центре управления регионом Алтайского края (ЦУР) прокомментировали amic.ru информацию о закрытии лиги "КВН Алтай".

"Лига "КВН Алтай", которая заявила о прекращении работы в большей степени была коммерческим проектом. Основной доход шел от продажи билетов, — уточнили в ЦУР. — Однако, расходы на аренду зала, поездки команды победителя и дирекции лиги на игры с питанием и проживанием, оплачивались из бюджета края".

По информации региональных властей, в разгар пандемии лиге предложили перейти в онлайн-формат и даже обещали "помочь с территорией и организацией трансляций", но получили отказ.

Вместе с тем, "юмор на Алтае "не опустит флаг", уверены в ЦУР. По информации управления молодежной политики Алтайского края, на смену одной официальной лиге может прийти другая.

Кроме того, успешно функционируют лиги КВН Барнаула и Рубцовска, хотя и не имеют официального статуса, уверены власти.

А региональная детская команда КВН и вовсе нашла спонсоров, съездила в Москву в 2020 году и продолжает развитие, в том числе и в онлайн-формате, отметили в ЦУР.

В дополнение к этому центр управления регионом прислал иллюстрации, которые, по оценке властей, кратко объясняют, "что не так с лигой "КВН-Алтай".

Напомним, о закрытии региональной лиги "КВН-Алтай" после восьми лет успешной работы объявил директор лиги Андрей Новиков на видеохостинге YouTube 18 февраля. По его словам, в этом году организация не смогла найти деньги на поездку команд на Сочинский фестиваль, а также на аренду зала для игр.

Участник легендарной команды "Дети лейтенанта Шмидта" Виталий Гасаев назвал большой ошибкой управления молодежной политики Алтайского края отсутствие активных попыток сохранить лигу.

Замначальника управления молодежной политики Алтайского края Ирина Рыбина по поводу закрытия лиги "КВН Алтай" написала, что "свято место пусто не бывает", а позиция "дайте нам" неприемлема.