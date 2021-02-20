Россиянин под наркотиками выбросил пятилетнего сына с балкона

Житель Тверской области под наркотиками выкинул с балкона третьего этажа своего пятилетнего сына. Ребенка госпитализировали с травмами.

Как сообщает пресс-служба областного СУ СКР, инцидент произошел в городе Торжок в среду, 17 февраля. Несовершеннолетний упал на козырек магазина, расположенного на первом этаже дома.

По данным следствия, отец ребенка находился в состоянии наркотического опьянения. Сейчас его арестовали, а Следком возбудил дело о покушении на убийство несовершеннолетнего. Следователи проверят социально-бытовые условия семьи и инициируют вопрос о лишении родительских прав отца мальчика.