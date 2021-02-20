21 февраля в Барнауле состоится битва внедорожников, приуроченная ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Соревнования пройдут в классах: открытый, спорт, туризм, экстрим, вездеходы. С более подробной информацией участники могут ознакомиться на странице внедорожного клуба "Алтай 4х4" в социальной сети "ВКонтакте". Старт соревнований в 10 часов. Победителей ждут ценные призы от организаторов и партнеров мероприятия.
Традиционное зимнее трофи-ориентирование, которое дает старт первому этапу Кубка Алтая, пройдет на подготовленной площадке по Правобережному тракту, пишет пресс-служба мэрии.
Комментарии
Вот на раскулачивание загородного замка олигарха я б сходил. Когда уже начнется?
20.02.2021 13:52
гость
Какое то желание у вас ... помародёрствовать.....