В Барнауле перекрыли дорогу из-за порыва водопровода

Специалисты барнаульского водоканала устраняют повреждение водопровода диаметром 30 см в районе пересечения улиц Островского и Антона Петрова, сообщает пресс-служба мэрии.

На этом участке вода затопила часть дороги. Утечка уже прекращена. На время ликвидации последствий коммунальной аварии въезд на участок закрыт.

На месте происшествия дежурят сотрудники ГИБДД. Они осуществляют регулировку движения транспорта.

Кроме того, ограничено холодное водоснабжение дома №212 на улице Антона Петрова. Получить оперативную информацию можно по телефону: 8(3852)50-01-01.