Легковушка протаранила пассажирский автобус в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на перекрестке улицы Шумакова и проезда Северного Власихинского столкнулись пассажирский автобус маршрута №53 и легковая иномарка. Снимки с места происшествия опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Авария произошла днем в воскресенье, 21 февраля. На кадрах видно, что удар пришелся в боковую часть общественного транспорта. О пострадавших ничего не известно.

Как следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки", ДТП не привело к транспортным заторам.

Напомним, 19 февраля пассажирский автобус сбил 33-летнюю женщину в Барнауле на улице Юрина. Пострадавшую госпитализировали.