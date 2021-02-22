Барнаул продолжает оставаться во власти холодов. На улице снова -20С. В центре города активисты партии "Новые люди" при помощи тепловизора замеряют температуру зданий. Молодые люди обследуют не только жилые строения, но и административные – поликлинику, краевое правительство. Для чего это нужно? Исследование должно помочь людям в дальнейшем экономить на услугах ЖКХ. Корреспондент amic.ru присоединился к "Новым людям" и понаблюдал за их работой.

Что показал тепловизор

Как выяснилось, партийцы обследуют краевой центр, вооружившись тепловизором, уже не первый день. На дисплее прибора хорошо видна цветная картинка, где разным температурам соответствуют разные цвета. Вокруг нас находятся панельные многоэтажки, которые строили еще при советской власти. Даже невооруженным взглядом заметны щели в межпанельных швах. При наведении на них тепловизора картинка становится ярко-желтой: это значит, что здесь идут самые большие теплопотери.

По словам Максима Товолошкина, руководителя регионального отделения партии "Новые люди" в Алтайском крае, Барнаул присоединился к федеральной акции по оценке энергоэффективности жилья. Она идет по всей стране, в ней участвуют более 70 регионов.

"Мы измерили температуру 11 разных зданий, видите, что показывает прибор — это здание отапливает улицу", — говорит Товолошкин, глядя на тепловизор. Действительно, термограмма демонстрирует утечку тепла из здания.

"Особенно заметны теплопотери у старых домов, а также у тех, где давно не проводился капремонт. На фоне холодной погоды и сильных морозов это проявляется более отчетливо. Результаты не радуют: высокий уровень энергосбережения показали только шесть проверенных зданий, остальные пять имеют неудовлетворительный класс теплоэффективности. При этом многие из "теплых" домов были отремонтированы и утеплены самими жителями", — рассказывает представитель партии "Новые люди".

Цифры в квитанции абсолютно не устраивают

По словам Товолошкина, из панельных домов тепло буквально улетает на улицу, но что самое обидное – все эти потери включены в квитанции людей. Сейчас они, по сути, платят еще и за обогрев улицы. Руководитель реготделения говорит, что плату за ЖКУ снизить можно, но для этого потребуется принять комплекс мер:

"Нам необходимо выйти на федеральный уровень. Когда "Новые люди" пройдут в Госдуму, то наша нынешняя программа по энергоэффективному жилью станет законопроектом, и тогда эти проблемы наконец можно будет решать. Уже сейчас над документом работают профильные комитеты, созданные внутри партии. В дальнейшем планируется проведение круглых столов с участием экспертов".

А тем временем молодые люди с тепловизорами привлекли внимание барнаульцев. Многие живо интересовались процессом. Так, жительница одного из близлежащих домов Ольга рассказала, что с теплопотерями ей пришлось столкнуться лично. "У меня дом относится к старому фонду, много не заделанных щелей. В итоге вызывали специалиста за свой счет – убедились, какие огромные несем теплопотери. Сейчас сами ремонтируем, капремонт не производился. Понятно, что меня не устраивает цена в квитанции за отопление зимой", — рассказывает женщина.

Экономить — реально, но нужно менять госполитику

По мнению представителей партии "Новые люди", снизить плату за "коммуналку" на 25% — реально, если решить вопрос с реконструкцией домов на госуровне. Среди предлагаемых мер: кредитование под платежи на капремонт, дифференцированный налог на жилье в зависимости от класса энергоэффективности, стандартизация проектов в энергосервисе и т.д.

По словам председателя комитета по ЖКХ партии "Новые люди", доцента департамента менеджмента и инноваций Финуниверситета при правительстве РФ Станислава Шубина, на показатель энергоэффективности влияние оказывает содержание и эксплуатация дома и внутридомовой инфраструктуры, качественно и вовремя проведенный капремонт. Если собственники не будут заботиться о своем имуществе, то даже самый новый и энергоэффективный дом быстро потеряет все свои полезные качества.

В целом же по оценке активистов партии, забота об энергоэффективности зданий должна быть частью госполитики. Это поможет сохранить средства жителей при оплате коммунальных услуг. Для этого необходимо кардинально менять подходы в сфере ЖКХ. Жители Барнаула с этим согласны, ведь за последние годы суммы в квитанциях у горожан выросли как минимум на 15-20% и это еще не предел.

Алтайский штаб партии "Новые люди"

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