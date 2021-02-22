Мария Бутина проведет презентацию своей книги в Барнауле

Уроженка Барнаула Мария Бутина, ранее освобожденная из американской тюрьмы, презентует книгу "Тюремный дневник" в Барнауле. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Друзья! Увидимся 24 февраля в 16:30 на моей малой родине! Буду рада видеть каждого из вас!" – написала Бутина.

Уточняется, что мероприятие состоится в книжном магазине "Летопись" на пр. Ленина, 56. Вход свободный.

Добавим, что 24 февраля Бутина также проведет "Диалог на равных" с алтайскими студентами. Встреча запланирована на полдень.

В 2018 году в США Марию Бутину обвинили в том, что она работает на Россию в качестве иностранного агента. По мнению обвинения, женщина "ставила под угрозу национальную безопасность США", поскольку "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию". Тогда Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы. В октябре 2019 года ее освободили.